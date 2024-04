Espectadores de Godzilla e Kong se rendem ao novo império Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassa US$ 500 milhões em bilheteria mundial, conquistando o público com sua incrível batalha...

Alto contraste

A+

A-

Espectadores de Godzilla e Kong

Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassa US$ 500 milhões em bilheteria mundial, conquistando o público com sua incrível batalha nas telonas. O sucesso do filme tem sido tão grande que já arrecadou uma quantia impressionante, mostrando que os fãs estão ansiosos por mais confrontos épicos entre esses icônicos monstros.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Godzilla e Kong: O Novo Império ultrapassa US$ 500 milhões em bilheteria mundial

• Duna: Parte 2 ultrapassa US$ 700 milhões em bilheteria mundial

• Deadpool & Wolverine | Novas artes promocionais são reveladas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.