Esperança para o Derivado de Aladdin: Billy Magnussen Fala Sobre o Príncipe Anders Billy Magnussen ainda acredita no derivado do Príncipe Anders, personagem que ele interpretou no filme Aladdin. O ator expressou... O Vício|Do R7 01/08/2024 - 19h43 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h43 ) ‌



Aladdin-Billy-Magnussen-Príncipe-Anders

Billy Magnussen ainda acredita no derivado do Príncipe Anders, personagem que ele interpretou no filme Aladdin. O ator expressou sua esperança em continuar a história desse personagem querido pelos fãs.

