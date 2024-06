Estúdio de Arcane surpreende com nova animação: Penelope of Sparta O Estúdio de Arcane apresentou sua mais recente animação, Penelope of Sparta, trazendo uma história envolvente e visualmente deslumbrante...

Alto contraste

A+

A-

Penelope of Sparta

O Estúdio de Arcane apresentou sua mais recente animação, Penelope of Sparta, trazendo uma história envolvente e visualmente deslumbrante. Com personagens cativantes e uma trama cheia de reviravoltas, a nova produção promete conquistar o público de todas as idades. A animação promete emocionar e entreter, sendo mais uma prova do talento e criatividade do estúdio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Estúdio de Arcane apresenta nova animação: Penelope of Sparta

• O Senhor dos Anéis | Filme em anime confirma envolvimento de Peter Jackson e outros detalhes

• Filhos da Meia-Noite, da Marvel Studios, terá roteirista de Logan, diz site



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.