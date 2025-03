Estúdios de Hollywood buscam receita de trailers falsos de IA no YouTube Uma medida controversa O post Estúdios de Hollywood buscam receita de trailers falsos de IA no YouTube apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 28/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h07 ) twitter

O teaser de Superman

Grandes estúdios de Hollywood, incluindo a Warner Bros., com Superman, estão negociando com o YouTube para garantir que a receita de anúncios gerada por trailers falsos de filmes criados por inteligência artificial (IA) seja direcionada a eles, em vez de recorrerem a remoções por violação de direitos autorais. A notícia foi divulgada pelo Deadline.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e fique por dentro de todas as novidades sobre o universo do cinema!

