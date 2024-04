 Executivo de Tartarugas Ninja quer explorar o multiverso da franquia

Alto contraste

O universo das Tartarugas Ninja está prestes a ficar ainda mais incrível! De acordo com o executivo responsável pela franquia, há planos de explorar o multiverso dos heróis.

Essa notícia é simplesmente imperdível para os fãs das Tartarugas Ninja! Saiba mais sobre os planos de expansão do universo dos heróis e todas as novidades que estão por vir consultando a matéria completa no Filmes - O Vício. Prepare-se para uma aventura épica que promete levar os fãs a novos patamares de emoção e diversão!

