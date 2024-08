Expectativa Alta para Alien: Romulus nos EUA De acordo com as últimas informações, "Alien: Romulus pode ter abertura acima de US$ 40 milhões nos EUA". A expectativa em torno... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 18h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h36 ) ‌



Estreia de Alien Romulus

De acordo com as últimas informações, "Alien: Romulus pode ter abertura acima de US$ 40 milhões nos EUA". A expectativa em torno do filme está crescendo, e os fãs da franquia estão ansiosos para ver o que esta nova adição trará para a história.

