Expectativa alta para Venom 3 nas bilheteiras globais Apesar de uma pré-venda abaixo do esperado nos Estados Unidos, filme deve se sair bem ao redor do mundo O Vício|Do R7 22/10/2024 - 16h09

Venom em IMAX

De acordo com o Deadline, Venom 3: A Última Rodada deve superar US$ 150 milhões em sua abertura global. Esse seria um resultado muito bom para uma produção que teve um orçamento de US$ 120 milhões.

