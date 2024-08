Expectativa nas Telonas: O Novo Hellboy e a Confiança do Diretor O diretor do novo filme do Hellboy reconhece a “pressão” que vem com a produção, mas demonstra confiança em seu trabalho. A expectativa... O Vício|Do R7 14/08/2024 - 08h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 08h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Novo filme do Hellboy

O diretor do novo filme do Hellboy reconhece a “pressão” que vem com a produção, mas demonstra confiança em seu trabalho. A expectativa em torno do longa-metragem tem gerado discussões entre os fãs e críticos, ansiosos para ver como a nova abordagem será recebida.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Hellboy | Diretor do novo filme reconhece “pressão”, mas mostra confiança

• Transformers: O Início recebe classificação indicativa

• Alien: Romulus destaca cena de tensão em clipe inédito