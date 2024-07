Expectativas Altas para Deadpool e Wolverine! O filme "Deadpool & Wolverine" pode “explodir” estimativas de abertura, prometendo ser um dos grandes sucessos do ano. As expectativas... O Vício|Do R7 26/07/2024 - 18h04 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estimativas de Deadpool & Wolverine

O filme "Deadpool & Wolverine" pode “explodir” estimativas de abertura, prometendo ser um dos grandes sucessos do ano. As expectativas em torno do lançamento estão nas alturas, e os fãs mal podem esperar para ver a interação entre os dois icônicos personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Deadpool & Wolverine pode “explodir” estimativas de abertura

• Deadpool & Wolverine | Ator brinca sobre participação especial cortada

• O Dublê | Versão estendida é confirmada