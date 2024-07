Experiência Incrível: Atriz Revela Segredos de Alien: Romulus A atriz de Alien: Romulus surpreendeu ao afirmar que gravou com Xenomorfos “reais” no set, trazendo uma nova dimensão à experiência... O Vício|Do R7 30/07/2024 - 10h23 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h23 ) ‌



Alien: Romulus

A atriz de Alien: Romulus surpreendeu ao afirmar que gravou com Xenomorfos “reais” no set, trazendo uma nova dimensão à experiência cinematográfica. Essa revelação promete agitar os fãs da franquia e levantar questões sobre os métodos de produção utilizados no filme.

