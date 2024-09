Filme brasileiro brilha em Veneza com prêmio de melhor roteiro Filme foi aclamado durante o Festival O post Ainda Estou Aqui vence prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza apareceu primeiro... O Vício|Do R7 07/09/2024 - 15h51 (Atualizado em 07/09/2024 - 15h51 ) ‌



Ainda Estou Aqui

Ainda Estou Aqui, novo filme do diretor Waler Salles foi premiado com a estatueta de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024.

‌



