Filme de Michael Jackson teve cenas gravadas no rancho Neverland Cinebiografia é intitulada Michael O post Filme de Michael Jackson teve cenas gravadas no rancho Neverland apareceu primeiro em O Vício... O Vício|Do R7 14/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Miles Teller confirmou que a cinebiografia de Michael Jackson, intitulada Michael, teve cenas gravadas no icônico rancho Neverland, a antiga casa do Rei do Pop.

Para mais detalhes sobre essa produção fascinante, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Timothée Chalamet compara Um Completo Desconhecido com Duna

Looney Tunes | Novo filme animado ganha teaser oficial

Netflix diz que Oppenheimer teria o mesmo impacto cultural se fosse exclusivo da plataforma