Filme do Batman do DCU terá roteiro de Andy Muschietti e roteirista de A Morte do Demônio Segundo informações do site, o próximo filme do Batman do Universo Estendido da DC será escrito por Andy Muschietti, diretor de...

Alto contraste

A+

A-

Batman do Andy Muschietti

Segundo informações do site, o próximo filme do Batman do Universo Estendido da DC será escrito por Andy Muschietti, diretor de sucesso de "It: A Coisa", e pelo roteirista de "A Morte do Demônio". A notícia promete agitar os fãs do super-herói e trazer expectativas para o que está por vir nessa nova produção.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Filme do Batman do DCU será escrito por Andy Muschietti e roteirista de A Morte do Demônio, diz site

• Divertida Mente 2 | Uma das novas emoções apresentadas foi planejada como vilã

• Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa encanta com novo teaser oficial



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.