Filme do Pac-Man tem destino incerto em meio a disputa entre Justin Baldoni e Blake Lively Justin Baldoni esperava melhorar imagem dirigindo a adaptação do jogo clássico

Filme do Pac-Man

Envolvido em uma grande disputa legal com Blake Lively, o cineasta Justin Baldoni pode acabar prejudicando o projeto do filme do Pac-Man.

Para saber mais sobre essa polêmica e suas implicações para o filme, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

