Filme "É Assim que Acaba" Atinge Marco Impressionante de 1 Milhão de Espectadores O filme "É Assim que Acaba" superou a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil, consolidando seu sucesso nas telonas. Essa conquista... O Vício|Do R7 13/08/2024 - 18h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 18h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Espectadores de É Assim que Acaba

O filme "É Assim que Acaba" superou a marca de 1 milhão de espectadores no Brasil, consolidando seu sucesso nas telonas. Essa conquista é um reflexo do grande interesse do público e da recepção positiva que a obra tem recebido desde seu lançamento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• É Assim que Acaba supera 1 milhão de espectadores no Brasil

• Armadilha | Conheça a história real por trás do novo filme de M. Night Shyamalan

• Deadpool & Wolverine | Aaron Stanford revela a sua reação ao destino de Pyro