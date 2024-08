Filmes que Conquistaram o Público: Selo "Hot" no Rotten Tomatoes Recentemente, "Divertida Mente 2" e outros filmes receberam o selo “Hot” do público no Rotten Tomatoes, destacando-se entre as produções... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 17h42 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Divertida Mente 2 no Rotten

Recentemente, "Divertida Mente 2" e outros filmes receberam o selo “Hot” do público no Rotten Tomatoes, destacando-se entre as produções mais apreciadas pelos espectadores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Divertida Mente 2 e outros recebem selo “Hot” do público no Rotten Tomatoes

• Deadpool & Wolverine mostra a introdução de Gambit em vídeo inédito

• Netflix anuncia lançamentos de setembro de 2024