Fim das Filmagens: Nicholas Hoult se despede do Superman Nicholas Hoult encerra sua participação nas filmagens do novo filme do Superman, marcando um momento significativo para o ator e...



Set de Superman

Nicholas Hoult encerra sua participação nas filmagens do novo filme do Superman, marcando um momento significativo para o ator e para a produção. A expectativa em torno do projeto continua alta, enquanto os fãs aguardam mais novidades sobre o icônico herói.

