Five Nights at Freddy’s 2 | Primeiras imagens oficiais mostram retorno de Matthew Lillard

Matthew Lillard, de Five Nights At Freddy's

O filme Five Nights at Freddy’s 2 teve suas primeiras imagens oficiais reveladas, mostrando o retorno de Matthew Lillard no papel do vilão William Afton.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes e imagens exclusivas, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

