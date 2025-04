Florence Pugh compartilha fotos inéditas dos bastidores de Thunderbolts* Longa chegará aos cinemas no mês que vem O post Florence Pugh compartilha fotos inéditas dos bastidores de Thunderbolts* apareceu primeiro... O Vício|Do R7 03/04/2025 - 17h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thunderbolts* | Trailer destaca

Com a pré-venda de ingressos para Thunderbolts* (2025) prevista para começar na próxima segunda-feira (7) nos EUA, Florence Pugh impulsionou a divulgação do filme com fotos inéditas de bastidores. Veja:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Enrolados | Filme em live-action é paralisado após fracasso de Branca de Neve

Laurence Fishburne se pronuncia sobre ausência em Matrix Ressurections

Jack Nicholson ainda pode retornar ao cinema, sugere diretor