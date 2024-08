Florian Munteanu Revela Novidades sobre Punho de Lâmina em Shang-Chi Florian Munteanu, que interpreta o personagem Punho de Lâmina, compartilhou suas expectativas sobre o retorno do herói em futuras... O Vício|Do R7 07/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 07/08/2024 - 18h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Florian Munteanu, que interpreta o personagem Punho de Lâmina, compartilhou suas expectativas sobre o retorno do herói em futuras produções do universo Marvel. O ator expressou entusiasmo em continuar a explorar seu papel e a dinâmica com outros personagens.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Shang-Chi | Florian Munteanu fala sobre retorno de Punho de Lâmina

• Interestelar | Relançamento do filme de Christopher Nolan nos EUA é adiado

• Marvel Studios ainda estuda maneira de introduzir Motoqueiro Fantasma ao MCU, diz rumor