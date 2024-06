Fotos exclusivas revelam construção da nave do Sr. Incrível em novo filme do Superman Fotos do set de filmagens do novo filme do Superman revelaram detalhes impressionantes da construção da nave do Sr. Incrível. As...

Alto contraste

A+

A-

Fotos do set de filmagens do novo filme do Superman revelaram detalhes impressionantes da construção da nave do Sr. Incrível. As imagens mostram a grandiosidade e os cuidados com os detalhes na produção, deixando os fãs ansiosos para conferir o resultado final nas telonas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Superman | Fotos do set mostram construção da nave do Sr. Incrível

• O Quarteto Fantástico | Joseph Quinn diz não estar tendo dificuldade com spoilers

• Trovão Tropical | Jack Black elogia talento cômico de Tom Cruise



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.