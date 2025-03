Fracasso? Rachel Zegler celebra Branca de Neve na liderança da bilheteria global Filme realmente estreou em primeiro lugar, ainda que com arrecadação muito decepcionante O post Fracasso? Rachel Zegler celebra Branca... O Vício|Do R7 25/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h12 ) twitter

Rachel Zegler no live-action de Branca de Neve

Por meio do Instagram, a atriz Rachel Zegler celebrou a liderança do live-action de Branca de Neve, da Disney, na bilheteria global. A postagem traz uma foto de bastidores do filme.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício e descubra todos os detalhes sobre o desempenho do filme!

