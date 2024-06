O Vício |Do R7

Francis Ford Coppola investe do próprio bolso no marketing de Megalopolis Francis Ford Coppola está disposto a investir do próprio bolso no marketing de seu novo projeto, Megalopolis. O renomado diretor...

Megalopolis-Cannes

Francis Ford Coppola está disposto a investir do próprio bolso no marketing de seu novo projeto, Megalopolis. O renomado diretor pretende dar um impulso financeiro significativo para promover o filme, demonstrando sua confiança e comprometimento com a produção.

