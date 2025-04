Frankenstein | Jacob Elordi comenta desenvolvimento do filme Filme tem estreia prevista para o mês de novembro O post Frankenstein | Jacob Elordi comenta desenvolvimento do filme apareceu primeiro... O Vício|Do R7 19/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 16h46 ) twitter

Jacob Elordi e Frankenstein

O ator Jacob Elordi, que dará vida ao Monstro de Frankenstein no próximo filme do diretor Guillermo del Toro, comentou em entrevista recente sobre o desenvolvimento do projeto.

Para mais detalhes sobre o filme e as influências que moldaram essa nova adaptação, consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema.

