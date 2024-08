Furiosa em Preto e Branco: Uma Nova Experiência Cinemática As plataformas digitais estão recebendo a versão “Black and Chrome” de Furiosa, que promete oferecer uma nova perspectiva sobre a... O Vício|Do R7 12/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 12/08/2024 - 18h07 ) ‌



Versão de Furiosa

As plataformas digitais estão recebendo a versão “Black and Chrome” de Furiosa, que promete oferecer uma nova perspectiva sobre a narrativa já conhecida. Essa versão em preto e branco traz uma estética única que pode surpreender os fãs do filme.

