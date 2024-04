Alto contraste

Equipe de Guardiões da Galáxia Vol. 3 Equipe de Guardiões da Galáxia Vol. 3 (O Vício - Cinema)

O futuro dos Guardiões da Galáxia no MCU é incerto, de acordo com Sean Gunn, irmão do diretor James Gunn. Em uma entrevista recente, Sean revelou que ainda não há planos concretos para uma continuação da franquia. Será que veremos mais aventuras do grupo de heróis espaciais? Saiba mais consultando a matéria completa no site Filmes - O Vício.

