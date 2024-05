O Vício |Do R7

Galactus de O Quarteto Fantástico Supostos detalhes sobre Galactus, o icônico vilão cósmico das histórias do Quarteto Fantástico, foram revelados recentemente. A...

Alto contraste

A+

A-

Supostos detalhes sobre Galactus, o icônico vilão cósmico das histórias do Quarteto Fantástico, foram revelados recentemente. A especulação em torno do personagem tem deixado os fãs ansiosos para descobrir como ele será introduzido no universo cinematográfico da Marvel.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• O Quarteto Fantástico | Supostos detalhes sobre Galactus são revelados

• Documentário sobre Christopher Lee é anunciado

• Furiosa | Diretor revela decisão surpreendente sobre diálogos de Anya Taylor-Joy



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.