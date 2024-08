Gambit Surge em Deadpool Wolverine: Novo Vídeo Revela Sua Introdução O novo vídeo inédito de Deadpool & Wolverine mostra a introdução de Gambit, um personagem muito aguardado pelos fãs. A expectativa... O Vício|Do R7 21/08/2024 - 17h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 17h22 ) ‌



Deadpool-&-Wolverine-Dafne-Keen-Channing-Tatum-Gambit

O novo vídeo inédito de Deadpool & Wolverine mostra a introdução de Gambit, um personagem muito aguardado pelos fãs. A expectativa em torno dessa nova produção está alta, especialmente com a presença de Channing Tatum no papel do icônico anti-herói.

‌



