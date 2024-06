Garfield: Fora de Casa alcança marca impressionante de US$ 150 milhões em bilheteria Garfield: Fora de Casa superou as expectativas e alcançou a impressionante marca de US$ 150 milhões em bilheteria. O sucesso do...

Bilheteria do Garfield

Garfield: Fora de Casa superou as expectativas e alcançou a impressionante marca de US$ 150 milhões em bilheteria. O sucesso do filme tem sido comemorado pelos fãs ao redor do mundo.

