O Vício |Do R7

Genndy Tartakovsky está de volta com um novo projeto incrível Genndy Tartakovsky, o renomado criador de Primal, está surpreendendo os fãs com o anúncio de um novo filme em desenvolvimento. Com...

Alto contraste

A+

A-

Temporada do Primal

Genndy Tartakovsky, o renomado criador de Primal, está surpreendendo os fãs com o anúncio de um novo filme em desenvolvimento. Com sua genialidade e criatividade únicas, Tartakovsky promete mais uma vez cativar o público com sua narrativa envolvente e visual impressionante.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Criador de Primal, Genndy Tartakovsky está desenvolvendo um novo filme

• Superman | Produção revela vilões e importante novidade no elenco

• Disney trabalha em Frozen 3 e 4 simultaneamente, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.