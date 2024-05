George Lucas revela otimismo com novos projetos de Star Wars George Lucas mostra otimismo com novos projetos de Star Wars. O renomado criador da franquia compartilhou sua empolgação com o futuro...

Alto contraste

A+

A-

George Lucas mostra otimismo com novos projetos de Star Wars. O renomado criador da franquia compartilhou sua empolgação com o futuro da saga, destacando a criatividade e inovação que estão por vir. A notícia tem animado os fãs ao redor do mundo, que aguardam ansiosamente por mais aventuras no universo de Star Wars.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• George Lucas mostra otimismo com novos projetos de Star Wars

• Cate Blanchett diz que ainda se considera de “classe média”

• Venom 3 | Homem-Aranha será uma criança no filme, diz rumor



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.