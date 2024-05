O Vício |Do R7

George Miller revela bastidores do conflito entre Charlize Theron e Tom Hardy em Mad Max George Miller, diretor de "Mad Max", abriu o jogo sobre os bastidores do conflito entre Charlize Theron e Tom Hardy durante as filmagens...

Alto contraste

A+

A-

George Miller, diretor de "Mad Max", abriu o jogo sobre os bastidores do conflito entre Charlize Theron e Tom Hardy durante as filmagens do longa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• George Miller fala sobre conflito de Charlize Theron e Tom Hardy em Mad Max

• Chris Hemsworth diz que é difícil ver grandes diretores criticando o MCU

• Leonardo DiCaprio vira piada em aniversário de 25 anos de Sabrina Carpenter



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.