George Miller revela planos para continuação de Mad Max: Estrada da Fúria

Furiosa no filme Mad Max Estrada da Fúria

George Miller, diretor de "Mad Max: Estrada da Fúria", revelou recentemente que está pensando na história de Furiosa para uma possível continuação do filme. A personagem, interpretada por Charlize Theron, conquistou o público com sua força e determinação, e os fãs podem ter mais aventuras para acompanhar no futuro.

