Alto contraste

A+

A-

Ghostbusters Apocalipse de Gelo recebe trailer final Ghostbusters Apocalipse de Gelo recebe trailer final (O Vício - Cinema)

O filme "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo" teve uma boa pré-estreia nos EUA, conquistando a atenção do público com seu novo trailer final. A produção promete trazer muita ação e suspense, deixando os fãs ansiosos para conferir o desenrolar da trama. Com uma recepção positiva nessa fase inicial, as expectativas para o lançamento oficial estão cada vez maiores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Ghostbusters: Apocalipse de Gelo registra boa pré-estreia nos EUA

• Um Maluco no Golfe ganhará sequência, diz ator

• Diretor de Ghostbusters: Apocalipse de Gelo indica o futuro da “saga de Phoebe Spengler”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.