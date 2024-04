Giancarlo Esposito aborda retorno em The Mandalorian e Grogu

Giancarlo Esposito, conhecido por seu papel em "Breaking Bad", afirmou que "seria uma honra" ingressar no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O ator também abordou seu retorno em "The Mandalorian" e a relação com o personagem Grogu.

