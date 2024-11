Gladiador II | Balde colecionável do Coliseu será disponibilizado no Brasil Gladiador II | Balde colecionável do Coliseu será disponibilizado no Brasil O Vício|Do R7 08/11/2024 - 13h32 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h32 ) twitter

Gladiador II

A Cinemark trará para o Brasil o balde oficial de Gladiador II, um dos principais lançamentos do ano. Modelo que se tornou popular internacionalmente pela sua estética premium, o balde colecionável do Coliseu poderá ser garantido com desconto por meio do combo da Rede, que inclui ainda 1 balde de pipoca com 2 bebidas grandes. A novidade estará à venda a partir de 14 de novembro no site, aplicativo e Snack Bar da Cinemark.

