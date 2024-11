Gladiador II: O filme que todos estão esperando Há um grande lobby para que Ridley Scott ganhe seu primeiro Oscar aos 87 anos, mas será que isso vai fazer do filme um sucesso? O post... O Vício|Do R7 22/10/2024 - 20h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cine Saideira | Gladiador II vai ser o filme do ano?

O Cine Saideira traz uma análise sobre as expectativas em torno de Gladiador II, que promete ser um dos grandes lançamentos do ano. Com um enredo que promete capturar a essência do primeiro filme, os fãs estão ansiosos para ver como a história se desenrolará e se conseguirá superar o clássico de 2000.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

‌



Leia mais em Filmes - O Vício



• Cine Saideira | Gladiador II vai ser o filme do ano?

• John Wick | Co-criador aborda derivados para Caine e Sofia

• James Gunn diz como DCU vai fazer referência ao antigo DCEU



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.