Glen Powell é confirmado como protagonista no remake de Cortina de Fogo Glen Powell foi oficialmente confirmado como o protagonista no aguardado remake de Cortina de Fogo.Leia a matéria completa no nosso...

O Vício|Do R7 17/07/2024 - 22h50 (Atualizado em 17/07/2024 - 22h50 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌