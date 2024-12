Glimpses of the Moon | Próximo filme de Francis Ford Coppola será produzido em 2025 Glimpses of the Moon | Próximo filme de Francis Ford Coppola será produzido em 2025 O Vício|Do R7 02/12/2024 - 23h27 (Atualizado em 02/12/2024 - 23h27 ) twitter

Glimpses of the Moon

Após concluir a turnê de Megalópolis (2024), o lendário diretor Francis Ford Coppola, de 85 anos, está pronto para começar a trabalhar no seu próximo filme, Glimpses of the Moon (Vislumbres da Lua, em tradução livre).

