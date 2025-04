Godzilla e Kong 3 já está em produção, confirma atriz O sexto filme da franquia MonsterVerse O post Godzilla e Kong 3 já está em produção, confirma atriz apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 06/04/2025 - 14h45 (Atualizado em 06/04/2025 - 14h45 ) twitter

Godzilla e Kong

A sequência de Godzilla e Kong: O Novo Império já está em produção. A atriz Kaitlyn Dever, que também estará na segunda temporada de The Last of Us, revelou à 7News Australia que as filmagens do novo filme do MonsterVerse começaram.

