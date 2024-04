Godzilla e Kong: Novas revelações do diretor sobre o filme

Alto contraste

A+

A-

Novos visuais em Godzilla e Kong Novos visuais em Godzilla e Kong (O Vício - Cinema)

O diretor de "Godzilla e Kong: O Novo Império" revelou uma inspiração inusitada para o filme: a franquia "Máquina Mortífera". Em entrevista exclusiva, ele compartilhou como a química entre os personagens principais e a ação explosiva dos filmes de ação dos anos 80 foram grandes influências para a produção do novo filme.

Curioso para saber mais sobre as inspirações do diretor e as novidades em "Godzilla e Kong: O Novo Império"? Consulte a matéria completa no nosso parceiro, Filmes - O Vício. Saiba mais sobre essa combinação épica de monstros e ação!

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla e Kong: O Novo Império | Diretor revela inspiração em Máquina Mortífera

• Emily Blunt fala sobre a sequência de No Limite do Amanhã

• Ator explica o que diferencia Planeta dos Macacos: O Reinado dos filmes anteriores

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.