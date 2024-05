Godzilla e Kong: Novidades sobre a sequência! Godzilla e Kong estão de volta em um novo filme do MonsterVerse, trazendo muita ação e emoção para os fãs. A sequência, no entanto...

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong em novo filme do MonsterVerse

Godzilla e Kong estão de volta em um novo filme do MonsterVerse, trazendo muita ação e emoção para os fãs. A sequência, no entanto, trará uma mudança na direção, pois Adam Wingard não estará mais à frente do projeto. Essa novidade promete mexer com os rumos da franquia e deixar os espectadores ansiosos para descobrir quem será o responsável por dar continuidade a essa épica batalha entre os gigantes do cinema.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Godzilla e Kong | Sequência não terá Adam Wingard na direção

• Dwayne Johnson concluiu as gravações para Moana 2

• Superman | Vislumbre da Fortaleza da Solidão pode ter sido revelado na Licensing Expo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.