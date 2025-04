Godzilla e Kong | Novo filme terá Sam Neill no elenco Filmagens estão em andamento O post Godzilla e Kong | Novo filme terá Sam Neill no elenco apareceu primeiro em O Vício. O Vício|Do R7 15/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com relatório do The Hollywood Reporter, a sequência de Godzilla e Kong: O Novo Império recebeu outro nome importante no elenco principal: Sam Neill, conhecido pela franquia de Jurassic Park.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e fique por dentro de todas as novidades sobre Godzilla e Kong!

Leia Mais em O Vício - Cinema:

Lilo & Stitch ganha pôster internacional inédito

Thunderbolts*, da Marvel Studios, recebe comercial de TV inédito

Star Wars | Kelly Marie Tran não descarta retorno como Rose Tico