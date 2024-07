O Vício |Do R7

Godzilla e Kong: Novos lançamentos de julho Com Godzilla e Kong, a Max anunciou os lançamentos de julho, trazendo grandes novidades para os fãs desses icônicos monstros. A...

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong no filme O Novo Império

Com Godzilla e Kong, a Max anunciou os lançamentos de julho, trazendo grandes novidades para os fãs desses icônicos monstros. A parceria entre os dois personagens promete agitar o mundo do entretenimento com muita ação e aventura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Publicidade

Leia mais em Filmes - O Vício



• Com Godzilla e Kong, Max anuncia lançamentos de julho

• Deadpool & Wolverine | Pôster celebra o Dia do Canadá

• O Quarteto Fantástico | Filme pode apresentar a Fundação Futuro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.