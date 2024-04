Godzilla e Kong: O Novo Império chega em mídia digital no Brasil Godzilla e Kong estão de volta em uma nova aventura eletrizante que promete conquistar os fãs do MonsterVerse. O filme "O Novo Império...

Godzilla e Kong em filme do MonsterVerse

Godzilla e Kong estão de volta em uma nova aventura eletrizante que promete conquistar os fãs do MonsterVerse. O filme "O Novo Império" ganhou data de lançamento em mídia digital no Brasil, trazendo toda a ação e emoção que os fãs da franquia esperam. Além disso, a produção promete surpreender com efeitos visuais incríveis e batalhas épicas entre os icônicos monstros. Prepare-se para mergulhar nessa incrível jornada ao lado de Godzilla e Kong!

