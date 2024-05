Godzilla e Kong: O sucesso nas bilheterias do MonsterVerse Godzilla e Kong estão fazendo um estrondoso sucesso nas bilheterias do MonsterVerse, conquistando o posto de 2ª maior bilheteria...

Godzilla e Kong em novo filme do MonsterVerse

Godzilla e Kong estão fazendo um estrondoso sucesso nas bilheterias do MonsterVerse, conquistando o posto de 2ª maior bilheteria da franquia. Com uma trama envolvente e cenas de ação de tirar o fôlego, o filme tem cativado fãs ao redor do mundo.

