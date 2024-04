Godzilla e Kong surpreendem com grande abertura nos EUA

Alto contraste

A+

A-

Godzilla e Kong nos EUA Godzilla e Kong nos EUA (O Vício - Cinema)

Godzilla e Kong "destrói" estimativas com grande abertura nos EUA. O filme surpreendeu a todos com sua performance nas bilheterias, superando as expectativas iniciais. A batalha épica entre esses dois titãs do cinema conquistou o público e se tornou um verdadeiro sucesso de público e crítica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla e Kong “destrói” estimativas com grande abertura nos EUA

• James Gunn reforça compromisso da DC Studios com qualidade do roteiro

• Blood Runs Coal | Cillian Murphy estrelará e produzirá drama de mineração após vitória no Oscar

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.