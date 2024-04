Godzilla em Minus One: Uma vitória épica no Oscar

Alto contraste

A+

A-

Godzilla em Minus One Godzilla em Minus One (O Vício - Cinema)

O diretor celebra a vitória no Oscar de Godzilla Minus One, um feito épico que marcará a história do cinema. A premiação reconheceu o trabalho excepcional realizado nesta produção que encantou o público e críticos ao redor do mundo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla Minus One | Diretor celebra vitória no Oscar

• Superman | Nathan Fillion chega no local das filmagens

• Duna | Os personagens que devem retornar no terceiro filme

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.