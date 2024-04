Alto contraste

A+

A-

Godzilla-Minus-One-Baforada-Atômica Godzilla-Minus-One-Baforada-Atômica (O Vício - Cinema)

O filme "Godzilla Minus One" tem chamado a atenção não apenas pelo seu enredo envolvente, mas também pelos incríveis efeitos visuais que o colocaram na disputa pelo prêmio de Melhores Efeitos Visuais no Oscar. E o diretor do filme não poderia estar mais orgulhoso com essa conquista.

Descubra a reação do diretor à indicação ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais consultando a matéria completa no nosso parceiro Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

Duração de Garfield – Fora de Casa pode ter sido revelada

Godzilla Minus One | Diretor reage a indicação ao Oscar de Melhores Efeitos Visuais

Moana 2 | Retorno de Dwayne Johnson é confirmado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.