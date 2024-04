Godzilla Minus One: Diretor sonha em trabalhar com estrelas de Hollywood

Alto contraste

A+

A-

Godzilla Minus One Godzilla Minus One (O Vício - Cinema)

O diretor do novo filme "Godzilla Minus One" revelou recentemente que adoraria ter a oportunidade de trabalhar com estrelas de Hollywood em seus projetos futuros. Em uma entrevista exclusiva, ele compartilhou sua admiração por alguns dos maiores nomes da indústria cinematográfica e expressou seu desejo de colaborar com eles.

Descubra mais sobre os planos ambiciosos do diretor e quais são as estrelas que ele gostaria de ter em seu próximo filme! Consulte a matéria completa no Filmes - O Vício.

Leia mais em Filmes - O Vício

• Godzilla Minus One | Diretor afirma que adoraria trabalhar com estrelas de Hollywood

• Michael | Jaafar Jackson é Michael Jackson em nova imagem oficial

• Madame Teia chega ao Metacritic com péssima nota

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.